Эксперты оценили шансы на повторение глобального кризиса 2008 года

Минфин США предупредил о риске краха небанковских ипотечных кредиторов. Эксперты, опрошенные РИА Новости, ответили на вопрос, может ли из-за таких компаний повториться мировой финансовый кризис 2008 года.

8 февраля министр финансов Джанет Йеллен заявила, что регуляторы США отслеживают риски, исходящие от небанковских ипотечных кредиторов. Она предупредила, что банкротство одного из них возможно в случае напряженности на рынке.

По словам Йеллен, американский Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) очень сосредоточен на этом, поскольку небанковские ипотечные компании не имеют доступа к депозитам, которые есть у банков.

Как отмечает РИА Новости, после кризиса 2008 года требования к капиталу банков серьезно ужесточили. Права на обслуживание портфеля ипотечных кредитов у крупных организаций вроде Wells Fargo выкупали небанковские организации, требования к которым мягче. Теперь активность этих компаний вызывает серьезные опасения финансовых властей США. Чем больше этих компаний, тем выше доля ипотечных кредитов, выданных людям с ненадежной или короткой кредитной историей.

У небанковских кредиторов нет возможности привлекать клиентские депозиты - на это нет необходимых лицензий. Управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов рассказал, что у таких компаний нет доступа к экстренному кредитованию Федеральной резервной системы (ФРС) США - американского центрального банка.

Богоутдинов отметил, что у в этих условиях могут легко возникнуть проблемы с источниками финансирования. Если банки столкнутся с убытками, они откажут небанковским кредиторам в коротких займах, и те потеряют возможность работать на рынке, подчеркнул эксперт.

В первом полугодии 2024-го в США ожидается рост безработицы. Это может стать проблемой для небанковских организаций - их клиенты рискуют потерять доход и возможность оплачивать ипотеку.

«В этот раз ипотечная пирамида может начать рушиться именно с заемщиков, лишившихся работы. Тенденция массовых увольнений в американской экономике уже проявляется», - считает специалист Total Research Николай Вавилов.