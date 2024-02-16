Экспорт Финляндии в Россию и Центральную Азию за два года упал на 68,9%

За два года экспорт из Финляндию в Россию и страны Центральной Азии сократился на 68,9%, составив по итогу 2023 года 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба таможни республики. Уточняется, что Финляндия остается в тройке стран Евросоюза, лидирующих по темпам сокращения экспорта в Россию.

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По данным Евростата, экспорт из ЕС в РФ за два года снизился на 57%. В 2021 году объем экспорта из Финляндии в Россию и Центральную Азию составил почти 4 миллиарда евро. В 2022 году показатель снизился до 2,5 миллиардов евро.