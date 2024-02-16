Медведев: Запад скупает товары за счет необеспеченных денег
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны закупаются товарами по всему миру за счет необеспеченных денег и тем самым разгоняют мировую инфляцию. RT на русском
"Коллективный Запад ведет скупку товаров по всему миру за счет необеспеченных денег. Благо, так сказать, станок находится в известных странах. И они пользуются преимуществами своих резервных валют. Это в конечном счете разгоняет мировую инфляцию, увеличивает бедность на планете", - отметил Медведев. ТАСС
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