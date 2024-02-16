ЦБ принял первое в 2024 году решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 16%, сообщает ТАСС и регулятор на своем сайте.

Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление уменьшилось в сравнении с осенними месяцами, но остается высоким.

«Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – сообщил регулятор.

Решение ЦБ совпало с прогнозами многих аналитиков. В ряде банков считали, что регулятор займет выжидательную позицию.

С июля прошлого года Центробанк в целях борьбы с инфляцией приступил к повышению ключевой ставки — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже в августе ЦБ в связи с падением курса рубля резко поднял ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта.