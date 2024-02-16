Премьер Польши Туск обратился с требованием к ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к ЕС с требованием увеличить помощь его стране в связи с наплывом сельхозпродукции из Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Туска, конфликт на Украине не оправдывает «ужасные потери», которые несут польские аграрии из-за более дешевой украинской сельхозпродукции, хлынувшей в страну.

«Мы должны были в нашей стране принимать решения для защиты польского сельского хозяйства в неравной конкуренции с сельскохозяйственными товарами, наплывающими из-за восточной границы. Спасибо за понимание нашей ситуации. Это нелегко для Польши, которая так сильно включилась в помощь Украине», - заметил премьер-министр.

Также в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо Дональд Туск заметил, что Польша рассчитывает на помощь ЕС.

«Мы в праве ожидать от наших европейских партнеров, от Европейского союза увеличения уровня помощи и защиты польского сельского хозяйства», - подчеркнул политик, пообещав, что будет последовательно отстаивать эту позицию.

В Польше продолжаются масштабные акции протеста фермеров, недовольных потоком дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. В ходе встречи с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским аграрии потребовали временно закрыть границу с соседней страной.