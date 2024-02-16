Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки

Набиуллина заявила о наличии пространства для плавного снижения ключевой ставки
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор видит пространство для плавного снижения ключевой ставки.
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — отметила Набиуллина.
Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.