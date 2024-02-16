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Набиуллина заявила о наличии пространства для плавного снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор видит пространство для плавного снижения ключевой ставки.

Набиуллина оценила возможность снижения ключевой ставки
© ТАСС

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно», — отметила Набиуллина.

Курс доллара перешел к росту к рублю

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Экономика
Эльвира Набиуллина
Банк России
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