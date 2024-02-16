Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

«В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей — тех, которые мы перед собой ставим, и правительство, и Центральный банк имею в виду», — приводит агентство слова главы государства, сказанные на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.