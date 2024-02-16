Эксперт заявил, что США никогда не смогут выплатить свой госдолг

Госдолг США в размере 200% от ВПП является очень серьезной задолженность, которую Вашингтон «скорее всего никогда не сможет вернуть». Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал экономический эксперт Максим Чирков .

«Двести процентов от ВПП — это очень серьезная задолженность, которую США, скорее всего, никогда не смогут вернуть. Особенно учитывая, что прогноз Счетной палаты излишне оптимистичен», — прокомментировал это Чирков.

Он пояснил, что госдолг США растет гораздо быстрее из-за действующих высоких процентных ставок на облигации на рынке страны, тогда как прогноз делали, основываясь на том, что их можно будет снизить. При этом эксперт считает, что эпоха низких ставок, когда США могли кредитоваться почти во всех странах мира, закончилась.