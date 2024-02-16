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Глава МИД Франции считает, что ЕС ждет "экономический шок" в случае победы РФ на Украине

Евросоюз может столкнуться с серьезными проблемами в экономике и несоразмерной конкуренцией со стороны Москвы в случае победы России на Украине. Такую точку зрения изложил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в колонке для газеты Le Monde.

В ЕС спрогнозировали экономический шок в случае победы России на Украине
© globallookpress.com

По его версии, один из главных рисков для ЕС связан с гипотетическим переходом под контроль РФ украинских плодородных земель, из-за чего Москва получила бы возможность контролировать "30% мирового экспорта пшеницы", а европейские фермеры "подверглись бы давлению на рынках". Сежурне считает, что допустить такой вариант развития событий - значит "отказаться от части продовольственного суверенитета, согласиться с безудержной инфляцией и предоставить России беспрецедентные возможности для давления и принуждения".

Отдельно глава французской дипломатии призвал не допустить "окончательного перехода под контроль России" Запорожской атомной электростанции, которая расположена на территории, вошедшей в состав РФ по итогам референдума еще в 2022 году. Он полагает, что это "создало бы огромную угрозу для Европы", которая испытала бы "беспрецедентный экономический шок". Почему судьба АЭС так важна для экономики ЕС, Сежурне не уточнил.

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При этом он решительно отвергает любые аргументы в пользу того, что прекращение поддержки Украины позволило бы Франции и в целом Евросоюзу заняться внутренними проблемами и побороть инфляцию, от которой они страдают уже сейчас. "Поддержка Украины означает сохранение контроля над судьбой нашей экономики и обеспечение нашей повседневной безопасности", - считает министр.

По его словам, поддерживая киевские власти сейчас, европейцы "прилагают разумные усилия" по сравнению с теми, которые бы от них потребовались в случае победы России. А победа РФ, согласно прогнозу Сежурне, - это "неисчислимые расходы на продолжение войны, новые и неконтролируемые расходы, связанные с потерей энергетического и стратегического суверенитета, длительная нестабильность из-за отказа от [европейских] ценностей и потеря авторитета [ЕС] в мире".

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