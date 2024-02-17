Экономист: драм удержался к доллару за счет мощных денежных потоков

Армянский драм не растерял своих позиций по отношению к доллару за счет потока денег извне, заявил в беседе агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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Валюта на протяжении долгого времени была девальвирована к доллару, напомнил экономист. Переломным моментом, по его словам, стал 2022-й, когда в Армению массово поехали россияне. В тот год в страну мигрировали порядка 108-110 тыс. граждан РФ, открылось свыше 7,3 тыс. новых бизнес-субъектов.

Все эти люди и бизнесы создали мощный денежный поток, отметил Кузнецов. Речь идет о порядка $0,5 млрд ежеквартально. Этот фактор продолжает оказывать поддержку экономике Армении и национальной валюте страны и сегодня, заключил эксперт.