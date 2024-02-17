Россия вошла в тройку главных газовых поставщиков Турции

Россия вошла в ведущую тройку стран-экспортеров, поставляющих газ Турции. В прошлом году российский экспорт превысил 348 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

В прошлом году лидерами по экспорту газа в Турцию стали Алжир, США, Россия, Казахстан и Нигерия. На их долю пришлось 99,78% от всего импорта, оцениваемого в более чем 2 млрд долларов.

Алжир и США экспортировали в Турцию соответственно 1,8 миллиона тонн ( на 1 млрд долларов) и 1,1 миллиона тонн (628 млн долларов).

Россия по итогам прошлого года опередила Казахстан и заняла третье место. Поставки выросли втрое, до 629 тысяч тонн (более 348 млн долларов).

Занявший четвертое место Казахстан экспортировал в Турцию почти 265 тысяч тонн сырья, а Нигерия, — 105,4 тысячи тонн.