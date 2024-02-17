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Управляющий итальянской Eni: российский газ полностью не компенсирован

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци признал, что российский газ в полном объёме не компенсирован.

Управляющий итальянской Eni: российский газ полностью не компенсирован
© РИА Новости

«Мы пока не компенсировали в полном объёме российский газ», — заявил он в интервью газете La Stampa.

По мнению Дескальци, динамика цен на газ остаётся неизвестной и главным образом зависит от Китая.

Ранее сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал чушью заявление о том, что европейские страны смогут обойтись без российского газа.

Экономика
Клаудио Дескальци
Сергей Цеков
Совет Федерации