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Президент Литвы признал, что механизм санкций против России действует неэффективно

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно. Такой оценкой с журналистами поделился президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство BNS.

Президент Литвы признал неэффективность санкций против России
© globallookpress.com

"Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику", - приводятся в сообщении его слова.

Лидер Литвы опирается в своих оценках на реальные показатели.

"Это (ограниченное воздействие санкций - прим. ТАСС) мы видим по макроэкономическим показателям России", - отметил он.

Названы реальные последствия отказа от газа из России для Германии

Одной из причин такой ситуации Науседа считает возможности обхода вводимых ЕС санкций.

"Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми", - сказал президент.

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