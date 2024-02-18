Путин: Экономика Германии утратила конкурентоспособность

Немецкая экономика, основанная на дешевых энергоносителях, утратила свою конкурентоспособность. Об этом в воскресенье заявил Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

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Видеозапись репортер опубликовал на своей странице в соцсетях. По словам главы государства, политика властей Германии колоссально вредит ее экономическому будущему. В стране идет сложная внутриполитическая борьба, отметил Путин, воздержавшись от оценок.

Российский лидер подчеркнул, что те необратимые процессы, которые Запад стремился вызвать в России, отказываясь от отечественного газа, начинают наступать в самих европейских странах.

«Конечно, когда мы продавали газ, больше получали денег. Но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше, потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше», — заявил Путин.