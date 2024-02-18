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Путин назвал Турцию самым надёжным газовым партнёром России

Российский президент Владимир Путин отметил, что Турция оказалась самым надёжным партнёром России в газовой сфере.

Путин назвал надежного партнера России
© РИА Новости

Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Самые надёжные партнёры оказались турки. Вот, через «Турецкий поток» (газ поступает в Европу. — RT)», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин подчёркивал, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.

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