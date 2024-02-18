В Фонде энергобезопасности оценили последствия отказа от российского газа для ЕС

Отказ от российского газа стал для стран Европы мощным экономическим ударом с разрушительными последствиями. Например, экономика Германии получила «удар под дых». Так оценил ситуацию на газовом рынке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что цены на газ и электроэнергию в Европе экстремально выросли.

«Для Германии, например, потеря российского газа — удар под дых», — констатировал Гривач.

По его словам, в прошлом году британские СМИ назвали Германию «больным человеком Европы», и это действительно так. Из мирового гиганта она превратилась в страну с рецессией и фактически уничтоженной энергоемкой промышленностью.

Гривач добавил, что Германия «отказалась» от российского газа добровольно-принудительно. При этом некоторые страны, например Австрия, продолжают получать газ из России.

Будущее поставок российского газа в Европу зависит от динамики конфликта. Пока наблюдается стабилизация поставок из России в ЕС на уровне 2,5–2,7 миллиарда кубометров в месяц.