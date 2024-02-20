В экономику Дальнего Востока поступило 3,7 трлн рублей инвестиций

Около 3,7 трлн рублей поступило в экономику Дальнего Востока за время действия в макрорегионе преференциальных режимов - с 2015 года, сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

"Президентом поставлена задача вывести ключевые социально-экономические показатели округа на уровень выше среднероссийского. На территориях преференциальных режимов округа реализуются 2 872 инвестиционных проекта, введено в эксплуатацию 758 предприятий, создано 135 тыс. новых рабочих мест. В экономику макрорегиона поступило 3,7 трлн рублей инвестиций", - процитировал заместитель полпреда Григорий Куранов на пленарном заседании форума "История для будущего.

Дальний Восток" в Хабаровске сообщение Трутнева.

Представитель полпредства также добавил, что на средства президентской дальневосточной единой субсидии построено и реконструировано 597 социальных объектов - школ, больниц, детских садов, стадионов и домов культуры. Почти 95 тыс. семей воспользовались льготной дальневосточной ипотекой. Кроме того, 124 тыс. человек получили дальневосточный гектар.

Всероссийский военно-исторический форум "История для будущего. Дальний Восток" проходит в Хабаровске 20 и 21 февраля. Участие в нем принимают молодежь и школьники, представители общественных и государственных организаций, органов власти, лидеры общественного мнения регионов страны. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, перспектив развития дальневосточных регионов. Будут затронуты темы преподавания истории в школах, поддержка жителей Новороссии и Донбасса.