Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Правительство Белоруссии отказалось от планов по присоединению республики к Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом со ссылкой на утвержденную советом министров программу действий на период до 2025 года, опубликованную на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Интерфакс».

Заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (его преемником стала ВТО) Белоруссия подала еще в 1993 году. Работа по вступлению была активизирована правительством страны в 2016 году. Однако позднее, в 2020-м, переговоры о присоединении к организации были приостановлены из-за обвинений Запада в фальсификации итогов президентских выборов в стране.

В марте 2022 года страны-члены ВТО выступили с совместным заявлением о приостановке рассмотрения заявки Белоруссии из-за решения страны поддержать специальную военную операцию России на Украине. Затем послы стран Евросоюза направили в ВТО обращение против принятия Белоруссии в организацию.