Курс евро вырос до 100 рублей

Курс евро на Московской бирже вырос до 100 рублей впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С момента открытия площадки европейская валюта выросла в цене почти на 40 копеек. Утром ее стоимость оценивалась на уровне 99,63 рубля.

Курс доллара тем временем поднялся на 50 копеек, до отметки в 92,66 рубля. На открытии торгов стоимость американской валюты составляла 92,1 рубля.

За последний месяц рубль подешевел более чем на пять процентов из-за сокращения нефтегазовых доходов. Еще одной причиной стало ужесточение санкций со стороны США из-за чего российским экспортерам и импортерам стало сложнее рассчитываться с турецкими и китайскими партнерами.