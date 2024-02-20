ВЭБ дал прогноз по инфляции на 2024 год
Инфляция в России в этом году не достигнет цели в четыре процента. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
— Драма будет, если гайки закрутить посильнее, — сказал он в ходе второго российского форума финансового рынка.
По словам Клепача, инфляция сложится на уровне 5,3-5,5 процента, но это не станет «драмой» для экономики, передает «ПРАЙМ».
Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 февраля сообщила, что инфляция в России замедляется, Центральный банк видит улучшение ситуации, в том числе — в устойчивых компонентах. Набиуллина также отметила, что будет рассмотрена возможность введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан. По словам главы Центробанка, ограничения следует вводить для ряда граждан.
Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 16 процентов годовых. Такое решение было прогнозируемым. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, о чем говорит стабильное значение ключевой ставки и на что оно влияет. В свою очередь экономист Михаил Беляев рассказал, стоит ли ждать снижения ключевой ставки ЦБ РФ.