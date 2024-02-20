ВЭБ дал прогноз по инфляции на 2024 год

Инфляция в России в этом году не достигнет цели в четыре процента. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

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— Драма будет, если гайки закрутить посильнее, — сказал он в ходе второго российского форума финансового рынка.

По словам Клепача, инфляция сложится на уровне 5,3-5,5 процента, но это не станет «драмой» для экономики, передает «ПРАЙМ».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 февраля сообщила, что инфляция в России замедляется, Центральный банк видит улучшение ситуации, в том числе — в устойчивых компонентах. Набиуллина также отметила, что будет рассмотрена возможность введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан. По словам главы Центробанка, ограничения следует вводить для ряда граждан.