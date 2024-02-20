США сообщили подробности о новом пакете санкций против России

Соединенные Штаты в пятницу, 23 февраля, введут против России очередной пакет санкций, рассказал на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник уточнил, что американские эксперты «последовательно и усердно» выявляли объекты, которые следует включить в перечень.

По его словам, в пакет войдут рестрикции против промышленных площадок, входящих в систему ВПК России, а также против секторов экономики, приносящих основной доход в бюджет.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что новый пакет санкций будет приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине.