В России рассказали о поставках пшеницы в Африку

Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Первое судно вышло 7 ноября 2023 года. Среднее время в пути каждого судна составило примерно 30-40 дней. Последнее судно пришло в Сомали в конце января, и 17 февраля была уже завершена его разгрузка, отметил министр.

В результате в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн зерна, а в Сомали и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) по 50 тысяч тонн. Патрушев подчеркнул, что столь масштабная гуманитарная акция осуществлялась Россией впервые.

Глава Минсельхоза встретился с Путиным в Кремле во вторник, 20 февраля.