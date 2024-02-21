В Китае прокомментировали сообщения о прекращении приема платежей из РФ

"Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас", - заявил работник службы, занимающейся обслуживанием международных операций, отвечая по телефону на вопрос, следует ли верить появившейся в интернете и в СМИ информации о том, что Банк Китая прекратил принимать платежи из РФ.