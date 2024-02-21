В Германии сообщили, во сколько стране обошелся конфликт на Украине

Сумма, в которую Германии обошелся украинский конфликт, уже превысила €200 млрд. Такое заявление сделал президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер, которого процитировала местная газета Rheinische Post.
«Прежде всего высокие затраты на электроэнергию [из-за кризиса на Украине] привели к снижению темпов экономического роста в ФРГ на 2,5 процентных пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени», — пояснил специалист.
20 февраля газета Bild со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur сообщила, что немецкое правительство планирует передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus. По информации журналистов, правящая в стране коалиция «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии) подготовила секретное предложение о поставках данных снарядов в зону боевых действий. Ожидается, что уже на этой неделе в бундестаге состоится голосование по соответствующей инициативе.
Позже данную информацию прокомментировали в Совете Федерации РФ. Член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков подчеркнул, что появление ракет Taurus на Украине не поможет ей изменить текущую обстановку на поле боя.