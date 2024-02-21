Россия запретила британцам ловить рыбу в Баренцевом море

Госдума денонсировала соглашение о праве Британии ловить рыбу в Баренцевом море
Соглашение между правительством СССР и правительством Великобритании о рыболовстве перестанет действовать. Госдума одобрила правительственный законопроект о денонсации документа.
Соглашение давало британцам право заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Договор о рыболовстве между Москвой и Лондоном был заключен в 1956 году.
Британская сторона могла заниматься рыбным промыслом вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. Причем такие преференции в одностороннем порядке предоставлялись рыбакам Великобритании, уточнил депутатам замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.
В международном думском комитете заявили, что только в прошлом году в соответствии с этим соглашением было выловлено более 500 тысяч тонн рыбы.
В указанных районах английским рыбакам позволялось также свободно перемещаться и становиться на якорь.
Кабмин выступил с инициативой о денонсации на фоне решения официального Лондона прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России. Данное решение британской стороной было принято 15 марта 2022 года. 18 января прошлого года кабмин одобрил денонсацию.
Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза. Отметим, что денонсация - это надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного международного договора. Он осуществляется путем уведомления одного государства другому о прекращении действия соглашения. Порядок и условия денонсации договора прописывается в его тексте.