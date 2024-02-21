«СПБ Биржа» пожаловалась на ложное сообщение о банкротстве

«СПБ Биржа» обратилась в полицию из-за ложного сообщения о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

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«СПБ Биржа» направила документы в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве», — заявили в пресс-службе.

По сообщениям Банка России, был также установлен факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО «СПБ Биржа» в ноябре — именно тогда якобы от имени биржи было подано заявление о банкротстве.

До этого в «СБП Бирже» были приостановлены торги иностранными акциями.