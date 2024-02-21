В Крыму выявили завышение цен на социально значимые товары

"Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Араратовичем Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров. По 14 видам, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым - до 90%. Также выявлены факты, попадающие под нарушение антимонопольного законодательства", - написал он.