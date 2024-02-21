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В Германии заявили об ущербе ЕС от импорта украинского зерна

Импорт аграрной продукции с Украины наносит ущерб сельскому хозяйству Европейского союза (ЕС). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Стефан Прочка.

В Германии заявили об ущербе ЕС от импорта украинского зерна
© Lenta.ru

«Было бы ошибкой, если бы мы продолжали наводнять европейские рынки сельскохозяйственным импортом с Украины. Возникающее в результате массовое ценовое давление наносит ущерб отечественному сельскому хозяйству, которое совершенно не может конкурировать с этими демпинговыми ценами», — констатировал он.

По словам депутата, транзит должен быть разрешен только для того, чтобы украинское зерно действительно попадало в голодающие африканские страны, где оно крайне необходимо. Таким образом получится снизить миграционное давление из Африки, которое остается слишком высоким.

Ранее Прочка поднял вопрос о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам парламентского статс-секретаря при Министерстве сельского хозяйства ФРГ Офелии Ник, предложение Еврокомиссии о введении ограничений находится на рассмотрении федерального правительства Германии.

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