В Турции предложили решение проблемы с платежами из России — для этого двум странам необходимо создать собственную платежную систему. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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Он отметил, что российские туристы также сталкиваются с трудностями в Турции, однако они могут использовать для оплаты наличные средства. Также возможно создать модель через турецкую финансовую систему TROY, чтобы выпущенные в РФ банковские карты работали на территории республики, сказал эксперт.

При этом для бизнеса наилучшим решением станет создание платежной системы двух стран для проведения двусторонних операций, добавил Эрчин.

«Ограничение бизнеса с Россией из-за санкций имеет большой отклик в турецком деловом мире, и дискомфорт растет», — заявил обозреватель.

Ранее Ассоциация банков Турции сообщила, что получила информацию от местных экспортеров о наличии проблем по платежам с Россией. По словам директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера, информацию довели до банков, которые являются членами ассоциации.