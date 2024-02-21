В России снова подорожали яйца

В России подорожали куриные яйца, сообщила пресс-служба Росстата. С 13 по 19 февраля цены на продукт выросли на 0,24%. Кроме этого, повысилась стоимость творога, сахара и макаронных изделий.

За период с 13 по 19 февраля 2024 г. цены изменились: <...> колбасы полукопченые и варено-копченые, творог, яйца куриные, сахар-песок и макаронные изделия +0,2%, — говорится в сообщении.

За последнюю неделю также выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,6%), молоко, печенье и баранину (на 0,4%). При этом стоимость гречки снизилась на 0,6%, черного чая — на 0,5%, маргарина — на 0,2%.

Вице-президент «Росптицесоюза» и депутат Госдумы Сергей Лисовский ранее заявил, что скачок цен на яйца в конце прошлого года является прямым недочетом Минсельхоза. По его словам, ведомство не просчитало рынок. Как отметил парламентарий, еще около пяти лет назад министерство объявило о контроле над ситуацией с яйцами и заявило, что больше его производство не субсидируется.