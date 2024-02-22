В МВФ прокомментировали сообщения о новом пакете помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) прокомментировал сообщения о том, что организация близка к выделению Украине нового транша помощи. Заявление представителя фонда приводит РИА Новости.

Источник уточнил, что команда МВФ под руководством Гевина Грэя прибыла в Варшаву для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. По его словам, эксперты сообщат о завершении работы над документом.

При этом представитель МВФ опроверг информацию об обсуждении нового транша помощи Украине. Он ответил отрицательно на вопрос, может ли он подтвердить, что стороны близки к финальному соглашению по этому вопросу.