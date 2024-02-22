Турецкие компании попросили власти упростить расчеты с Россией

Проблема состоит в том, что турецкие банки, по информации газеты, не осуществляют переводы средств оплаты за экспорт от российских банков. Это связано с опасениями подпасть под санкции. При этом у контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет. Это условие о безналичном банковском расчете и стало проблемой для турецких компаний. ТАСС