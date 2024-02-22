Экономист заявил о начале национализации ключевых стратегических активов в РФ

В России приступили к национализации крупных частных активов, потерянных государством в предыдущие годы из-за криминальных схем, считает экономический обозреватель Юрий Пронько. Он назвал это в беседе с Tsargrad.tv «исправлением беспрецедентной аферы в истории страны», подчеркнув, что речь идет о стратегических объектах.

В качестве примеров издание приводит указ президента РФ о передаче во временное пользование Росимущества Ульяновского станкостроительного завода, а также иск Генпрокуратуры, потребовавшей вернуть государству Ивановский завод станкостроения. Кроме того, сообщалось о конфискации активов Петра Порошенко в России – акций и доли фабрики «Рошен».

«Реальность оказалась такова, что процесс носит последовательный и обоснованный характер. Вслед за возвращением стратегических объектов инфраструктуры очередь дошла до предприятий оборонно-промышленного комплекса», – считает Пронько.

В России развернулась борьба между двумя основными группами влияния – «государственниками» и «системными либералами», утверждает эксперт. Первые, по его мнению, пытаются разобраться с активами, оказавшимися в результате махинаций в частной собственности, а вторые – сохранить статус-кво.

«Национализация и исправление вопиющих ошибок 1990-х или новая масштабная приватизация, когда активы государства уйдут из-под контроля, – это вопрос, на который России придется ответить в самое ближайшее время», – заявил экономист.

Все вопросы с национализацией объектов он призвал решать с учетом «социальной справедливости», подчеркнув, что в противном случае они обречены на провал.