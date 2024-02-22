Глава МИД Аргентины высказалась о торговле с Россией

Конфликт на Украины не должен оказать влияние на торговлю с Россией, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мондино, отношения сторон «должны быть на том же уровне или лучше, чем были до этого».

«Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях», — подчеркнула глава МИД.

Российский посол Дмитрий Феоктистов заявлял о готовности администрации президента Аргентины Хавьера Милея к сотрудничеству с российской стороной.