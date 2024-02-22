ЦБ удалил систему Contact из реестра платежных систем

ЦБ удалил систему Contact Киви-банка из реестра платёжных систем
Банк России 22 февраля удалил Киви-банк и его платежную систему Contact из реестра операторов платежных систем, следует из данных ЦБ. В этот реестр платежная система была включена в 2017 году.
В среду, 21 февраля, Банк России объявил , что отозвал лицензию у Киви-банка. Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
В январе международная группа QIWI заявила , что продала российские активы Андрею Протопопову, ранее ее возглавлявшему. Они консолидируются на балансе российской компании «Киви». В российском контуре остался Киви-банк, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory. Международная QIWI планировала развивать бизнес вне пределов России.