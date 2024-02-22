Индия резко увеличила закупки алмазов

В январе Индия приобрела 11,8 млн карат алмазов. Объем импорта на 63% превысил показатель прошлого года, свидетельствуют данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

© Газета.Ru

Общая стоимость импортированных драгоценных камней составила $1,16 млрд. На выращенное в лаборатории сырье пришлось порядка $139 млн (+5% год к году).

Между тем экспорт бриллиантов из Индии по итогам прошлого месяца несколько сократился. Страна продала 1,29 млн карат, что на 4% меньше значения за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт синтетических бриллиантов вырос на 10% в годовом выражении и составил $114 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазного сырья в мире и крупнейшим производителем бриллиантов. В стране изготавливают 95% бриллиантов мира.