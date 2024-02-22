Эксперты назвали бесполезными ограничения на бриллианты из РФ

«Фаберже – история. В рамках этой истории использовались в ювелирных изделиях бриллианты разных мест добычи. Компания существовала задолго до того, как в России начали добывать алмазы. Сегодня в нашей стране занимаются добычей, но это не значит, что мы куда-то поставляем камни в граненном виде. Порядка 90% всех алмазов уходит за рубеж не ограненными. Далее большую часть алмазов гранит Индия, и уже после они разлетаются по мировым компаниям, куда какой попадает – одному Богу известно. Говорить о том, сколько российских и нероссийских камней в изделии, невозможно, никто в мире не выделяет бриллианты по происхождению», - сказал он.