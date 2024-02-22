В МВФ заявили о резком снижении объема перевозок по Суэцкому каналу

В МВФ заявили о резком снижении объёма перевозок по Суэцкому каналу
По данным на 13 февраля он сократился на 55% в годовом исчислении. Причина — нападения хуситов на суда, отметила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак. При этом она заявила, что объёмы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%.
После обострения палестино-израильского конфликта хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов.