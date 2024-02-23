Евросоюз опубликовал 13-й пакет санкций против России

Европейский союз в официальном журнале организации опубликовал 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет РИА «Новости».

В перечень ограничений вошли личные рестрикции против 194 физических и юридических лиц.

Кроме того, в пакет включены 27 организаций за мнимую поддержку ВПК России.

В документе отмечается, что новый пакет направлен преимущественно на ограничение доступа российских промышленных площадок к компонентам для беспилотников.