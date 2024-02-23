Еврокомиссия раскрыла рост отраслей ВПК России в 2023 году

Рост ключевых отраслей российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в прошлом году составил до 30-40% в сравнении с 2021 годом. Это признала Европейская комиссия в документе, распространенном в связи с принятием 13-го пакета санкций Европейского союза против России, передает ТАСС.

«Быстрый рост, который наблюдался в 2023 году, зафиксирован в отраслях, связанных с ВПК — металлообработка, транспорт, электронные, компьютерные и оптические приборы. Рост в этих отраслях составил до 30-40%», — говорится в документе.

До этого первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России, генерал Рашид Нургалиев заявлял, что западным странам, в частности их военно-промышленному комплексу (ВПК), выгоден конфликт на Украине.