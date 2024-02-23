Экономист рассказал, как изменятся цены на бананы в ближайшее время

Цены на бананы после разрешения их ввоза в Россию из Эквадора должны снизиться до 100 рублей за килограмм, сообщил экономист Александр Марчелов.

Экономист заявил, что беспокойство из-за дефицита бананов в связи с запретом поставок из Эквадора оказалось преждевременным, ведь есть другой поставщик – Индия, пишет «Вечерняя Москва».

Марчелов связал рост цен на бананы до 150 рублей с паникой, после разрешения поставок из Эквадора стоимость их должна снизиться до 100-120 рублей.

Эксперт посоветовал, что бананы следует покупать с ровной кожурой и ярким запахом в крупных магазинах.

По словам экономиста Александра Цапликова, власти Эквадора испугалась, что может лишиться такого крупного рынка сбыта, как Россия, поэтому вопрос был улажен в кратчайшие сроки, а значит, и качество должно стать лучше.

Ранее Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в Россию бананов с пяти предприятий по согласованию с Россельхознадзором.