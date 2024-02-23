США ввели санкции против оператора платёжной системы МИР
Минфин США ввёл санкции против оператора российской национальной платёжной системы МИР.
«Распространение правительством России МИРа позволило создать финансовую инфраструктуру, которая позволяет уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой», — говорится в сообщении ведомства.
Минфин США также объявил о новых санкциях против российских банков.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее подтвердил, что США вводят более 500 антироссийских санкций.