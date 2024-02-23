Госдеп США предостерег компании от ведения бизнеса в России

Ведение бизнеса в России рискованно из-за мер, которые Москва принимает в ответ на санкции, следует из бизнес-руководства, опубликованного американскими властями на сайте Госдепартамента США. В частности, речь идет о серьезных юридических, финансовых и репутационных рисках.

Хотя любые решения — в том числе о том, продолжать ли деятельность, приостановить коммерческие операции или уйти с российского рынка в соответствии с применимыми законодательными и нормативными требованиями — в итоге принимаются предприятиями, частными лицами и организациями, правительство США хочет подчеркнуть риски, связанные с ведением бизнеса в РФ, — говорится в сообщении.

В документе говорится, что бизнес рискует подвергнуться гражданским и уголовным наказаниям в попытках преодолеть санкции, экспортный контроль и ограничения на импорт, введенные против России. Предпринимателям порекомендовали проводить повышенную комплексную проверку, включающую как тщательный анализ механизмов соблюдения, так и повышенную комплексную проверку соблюдения прав человека в качестве методов ограничения их подверженности.