WP: новые санкции США вряд ли серьезно ослабят экономику РФ

Новые антироссийские санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, вряд ли окажут значительное негативное влияние на экономику России. С такой оценкой выступила в пятницу газета The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что спустя два года после начала российской специальной военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, которые, по словам Байдена, должны были нанести "сокрушительный удар" по российской экономике, она, как ожидается, "будет в этом году расти быстрее, чем [экономика] США, Германии, Франции или Великобритании".

"Новые санкции США, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят эту реальность, учитывая устойчивость России на фоне накаляющихся схваток на полях сражений мировой торговли и финансов", - пишет газета.

Издание приводит слова политолога Генри Фаррелла, который подчеркнул, что "сила санкций была переоценена".

"По России был нанесен далеко не столь сильный удар, как ожидали оптимисты", - констатировал он.