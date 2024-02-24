Названы страны, ставшие главными экономическими партнерами России

Главными торговыми партнерами России после начала СВО стали Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Узбекистан и даже Грузия, рассказал NEWS.ru доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения, экономист Игорь Продченко. Он отметил: Минск экспортирует в РФ минеральные продукты, металлы, сельскохозяйственное сырье, текстиль, а также обувь.

Также это дружественные страны Азии и Ближнего Востока: Китай в первую очередь, Индия, Турция, Иран. Страны из этой группы первыми протянули руку помощи в экспорте на нашу территорию запрещенной высокотехнологичной продукции. Однако и первыми же пока свели к минимуму торговые отношения из-за действия санкций в отношении третьих стран. При этом остаются нашими партнерами и ищут новые транзитные маршруты и механизмы обхода американских санкций, — подчеркнул Продченко.

Эксперт добавил, что новыми торговыми партнерами для РФ на фоне санкций и СВО стали ОАЭ, Малайзия, Бразилия, а также ряд стран Африки. По его словам, ОАЭ экспортируют в Россию автомобили, электронику и медикаменты.

Другим примером стал Египет. За 2023 год Египет на 25% увеличил импорт санкционной продукции из стран Европейского союза. При этом на 20% увеличился товарооборот Египта с Россией — до $7 млрд. В экспорте продукции в Россию со стороны Египта преимущественную долю составляют электрические машины и оборудование, — подытожил Продченко.