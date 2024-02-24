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В Минвостокразвития оценили новые западные санкции

Западные санкции вызывают здоровую иммунную реакцию, делая Россию сильнее. Так считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Его цитирует РИА Новости.

В Минвостокразвития оценили новые западные санкции
© РИА Новости

Чекунков отметил, что уже 10 лет Запад пытается ослабить Россию вводимыми ограничениями, но наша страна становится только мощнее.

«Санкции вызывают здоровую иммунную реакцию, которая делает нас сильнее», — сказал Чекунков.

По его словам, на Дальнем Востоке и в Арктике работают серьезные и рентабельные российские компании, которые не боятся западных рестрикций. Он напомнил, что Россия не только развивает связи с КНР и другими дружественными странами, но и самостоятельно замещает санкционные технологии и товары.

В своем Telegram-канале Чекунков также поздравил «с внесением в американские санкции» Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что новые санкции направлены уже не против властей или бизнеса, а против всех россиян.

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