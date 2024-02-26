Силуанов рассказал о застое в переговорах с Китаем по займам в юанях

Российское Министерство финансов уже достаточно давно обсуждает с Китаем возможность займов в юанях, но к настоящему моменту решения этого вопроса нет. О застое в переговорах в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Он напомнил, что в текущем законе о бюджете предусмотрены заимствования только на внутреннем рынке. Тема продажи госдолга в китайской валюте поднималась в конце 2023 года на межминистерском диалоге.

В январе о стремлении Минфина размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях говорил глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов. По его словам, для России в нынешних условиях юаневый рынок является наиболее ликвидным и перспективным сегментом внешнего рынка.

Согласие китайской стороны позволило бы продвинуться в деле развития финансовой инфраструктуры и увеличило бы взаимосвязь российского и китайского финансовых рынков. Однако, как и Силуанов, чиновник признал, что со стороны Пекина никаких подвижек нет.