В Госдуме заявили, что западные лидеры готовы обрушить доллар и евро
Конфискация замороженных российских активов Западом приведет к обрушению доллара и евро и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и ЕС. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют», — предупредил Слуцкий в Telegram-канале..
Слуцкий напомнил, что премьер Британии Риши Сунак призвал «смелее конфисковывать замороженные российские активы».
Однако Западу не стоит обольщаться и «погреть руки на России безнаказанно не удастся».
«Ответ англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким!» — добавил Слуцкий.