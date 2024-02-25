В Госдуме заявили, что западные лидеры готовы обрушить доллар и евро

«Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют», — предупредил Слуцкий в Telegram-канале..