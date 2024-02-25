В Белом доме объяснили успех российской экономики

Экономика России остается устойчивой, несмотря на введенные Западом 13 пакетов санкций. Однако США и союзники намерены «терпеливо и кропотливо» вводить новые ограничения, чтобы лишить Москву ее мощи. Об этом в эфире Fox News заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Ведущая канала попросила Салливана прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что экономика России по итогам 2023 года увеличилась на 3,6% и опередила по темпам роста США и Европу.

«Российская экономика, с точки зрения ее военной машины, была устойчивой, и нам нужно продолжать бороться с ней», — ответил Салливан.

По его словам, нынешние власти США «должны быть неумолимы» и вместе с союзниками вести «терпеливую и кропотливую работу» по введению новых санкций против РФ.

Также Салливан выступил с утверждением, что успех российской экономики заключается в «огромных расходах российского правительства на вооруженные силы». По его мнению, Москва расходует резервы и «наполовину или даже больше истощила военный запас, имевшийся до войны».

Представитель Белого дома считает, что это скажется на России в долгосрочной перспективе, она не сможет «пополнить запасы базовых технологий, которые могли бы превратить Россию в экономику XXI века».