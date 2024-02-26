Названа возможная причина подорожания техники в РФ

Логистические проблемы в Красном море из-за обстрелов хуситов могут спровоцировать повышение цен на технику в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление директор департамента персональных систем OCS Distribution Александра Логинова.

По его словам, ситуация в Красном море увеличивает риски, связанные с транспортировкой гаджетов, за которые в конечном итоге платит потребитель. В 2024 году тенденция к повышению цен сохранится.

Как заявил бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк, в текущем году резкого повышения стоимости устройств ожидать не стоит, так как «курс рубля стабилен». Он отметил, что логистические проблемы в Красном море вынудят менять маршруты поставок, что негативно скажется на стоимости устройств.